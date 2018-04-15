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В Сирии утверждают, что разрушенный центр в Дамаске производил лекарства от рака

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине

В сообщении агентства говорится, что Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска Баржа занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведением химического анализа материалов, поступающих в Сирию и используемых в фармацевтической и пищевой промышленности.

Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты многих лекарств, которые используются для лечения рака.

Отмечается, что в результате авиаудара научному объекту был нанесен значительный ущерб.

SANA также пишет, что лаборатории института когда-то использовались командой ОЗХЗ для сбора образцов, а в последних двух отчетах организации с института сняли обвинения в причастности к разработке химического оружия.

  • Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
  • По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
  • По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
  • Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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