В Сирии утверждают, что разрушенный центр в Дамаске производил лекарства от рака
В сообщении агентства говорится, что Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска Баржа занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведением химического анализа материалов, поступающих в Сирию и используемых в фармацевтической и пищевой промышленности.
Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты многих лекарств, которые используются для лечения рака.
Отмечается, что в результате авиаудара научному объекту был нанесен значительный ущерб.
SANA также пишет, что лаборатории института когда-то использовались командой ОЗХЗ для сбора образцов, а в последних двух отчетах организации с института сняли обвинения в причастности к разработке химического оружия.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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