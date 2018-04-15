В Сирии утверждают, что разрушенный центр в Дамаске производил лекарства от рака

15 апреля, 2018, 09:56

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине

В сообщении агентства говорится, что Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска Баржа занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведением химического анализа материалов, поступающих в Сирию и используемых в фармацевтической и пищевой промышленности.

Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты многих лекарств, которые используются для лечения рака.

Отмечается, что в результате авиаудара научному объекту был нанесен значительный ущерб.

SANA также пишет, что лаборатории института когда-то использовались командой ОЗХЗ для сбора образцов, а в последних двух отчетах организации с института сняли обвинения в причастности к разработке химического оружия.