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В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"

В Святошинском районе столицы прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 около здания "Киевэнерго".

Полицейские выехали по вызову и установили: в результате происшествия никто не пострадал, однако в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

Полиция устанавливает все обстоятельства взрыва и разыскивает причастных к нему лиц.

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