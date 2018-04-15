В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"
15 апреля, 2018, 07:39
В Святошинском районе столицы прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго"
Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.
"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 около здания "Киевэнерго".
Полицейские выехали по вызову и установили: в результате происшествия никто не пострадал, однако в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - говорится в сообщении.
По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.
Полиция устанавливает все обстоятельства взрыва и разыскивает причастных к нему лиц.
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