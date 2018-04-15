В США из-за непогоды погибли три человека
Об этом сообщает Associated Press.
Так, в штате Луизиана из-за сильного ветра дерево упало на дом, в результате погиб ребенок.
В Висконсине женщина потеряла контроль над управлением машиной и врезалась на обледеневшей дороге в другой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, четверо человек были доставлены в больницу.
Водитель грузовика погиб, потеряв управление на трассе 80 в западной части штата Небраска и врезался в полуприцеп, стоявший на обочине.
В штате Арканзас из-за порывов ветра пострадали по меньшей мере четыре человека. Ветер вырывал деревья с корнями, переворачивал автомобили и обрывал линии электропередач.
В аэропортах городов Миннеаполис и Сент-Пол отменили около 400 рейсов из-за непогоды.
По прогнозам синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган непогода сохранится до понедельника, 16 апреля, а затем сдвинется в сторону штата Нью-Йорк.
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