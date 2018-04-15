В России после блокировки Telegram заговорили о запрете VPN

15 апреля, 2018, 14:52

Госдума России в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов

Об этом "РИА Новости" заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, нужно ли будет принимать дополнительные законодательные меры, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", - сказал Крупенников.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.



В своем телеграмм-канале Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из-за страха или жадности.



Адвокаты правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда.

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