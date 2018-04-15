В России после блокировки Telegram заговорили о запрете VPN
Об этом "РИА Новости" заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.
"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, нужно ли будет принимать дополнительные законодательные меры, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", - сказал Крупенников.
13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
В своем телеграмм-канале Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из-за страха или жадности.
Адвокаты правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда.
Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-