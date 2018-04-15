В одном из автосалонов Николаева взорвалась граната
15 апреля, 2018, 17:28
В ночь на воскресенье, 15 апреля 2018 года, в Николаеве на улице Троицкой прогремел взрыв на территории автосалона, повреждены окна здания
Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.
Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в 04:20 от частного предпринимателя.
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и направили их на исследование.
По факту продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.
- Напомним, в Святошинском районе столицы в ночь с 14 на 15 апреля 2018 года прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".
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