В Минобразования объяснили, как распределили рекордные средства на новое учебное оборудование
Уже в сентябре этого года в школах может появиться новое оборудование, рассказала советник министра образования Украины Иванна Коберник, передает Громадське радио.
По ее словам, это происходит в рамках образовательной реформы.
"На обеспечение правительство выделило 1 млрд 385 млн грн, на прошлой неделе было принято постановление о распределении этих средств. Это очень большая сумма, никогда единовременно не выделялось столько денег из государственного бюджета на переоснащение школ. Это впервые, когда реформа запускается с такой существенной поддержкой государства", - сказала Коберник.
Средства распределят таким образом, сказала советник министра:
"40% будет направлено на закупку дидактических материалов для первых классов, которые помогут учиться им в игре. Еще 40% - на закупку современной мебели, остальные 20% должны использовать на закупку компьютерного оборудования для первых классов".
По словам Коберник, деньги распределят между всеми областями Украины. Суммы будут зависеть от количества учащихся в области.
Закупки будет осуществлять местная власть.
Запланировано, что в городах областного и районного значений государственное финансирование составит 70%, местная власть должна будет добавить остальные необходимые для реформирования деньги. В селах пропорция составит 90% на 10%. В горной местности и на линии разграничения 95% на 5%.
- 5 сентября 2018 года депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом законопроект "Об образовании" (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образовательной сферы.
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