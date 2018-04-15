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В Минобразования объяснили, как распределили рекордные средства на новое учебное оборудование

Из государственного бюджета выделят 1 млрд 385 млн грн - это крупнейшая сумма, которая когда-либо выделялась в Украине на переоснащение школ

Уже в сентябре этого года в школах может появиться новое оборудование, рассказала советник министра образования Украины Иванна Коберник, передает Громадське радио.

По ее словам, это происходит в рамках образовательной реформы.

"На обеспечение правительство выделило 1 млрд 385 млн грн, на прошлой неделе было принято постановление о распределении этих средств. Это очень большая сумма, никогда единовременно не выделялось столько денег из государственного бюджета на переоснащение школ. Это впервые, когда реформа запускается с такой существенной поддержкой государства", - сказала Коберник.

Средства распределят таким образом, сказала советник министра:

"40% будет направлено на закупку дидактических материалов для первых классов, которые помогут учиться им в игре. Еще 40% - на закупку современной мебели, остальные 20% должны использовать на закупку компьютерного оборудования для первых классов".

По словам Коберник, деньги распределят между всеми областями Украины. Суммы будут зависеть от количества учащихся в области.

Закупки будет осуществлять местная власть.

Запланировано, что в городах областного и районного значений государственное финансирование составит 70%, местная власть должна будет добавить остальные необходимые для реформирования деньги. В селах пропорция составит 90% на 10%. В горной местности и на линии разграничения 95% на 5%.

  • 5 сентября 2018 года депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении и в целом законопроект "Об образовании" (№3491-д), который предусматривает широкую реформу образовательной сферы.
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