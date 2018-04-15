В Мали боевики напали на миротворцев ООН: есть погибший, 10 ранены
Об этом сообщают на официальной Twitter-странице миротворческой операции ООН в Мали.
"MINUSMA подтверждает, что на ее базу в городе Тимбукту было осуществлено нападение с применением начиненного взрывчаткой автомобиля и минометов. Состоялся обмен огнем. Сейчас ситуация уже находится под контролем", - сообщили в миссии ООН.
В результате нападения погиб один миротворец и еще десятеро получили ранения.
По данным СМИ, боевики напали также и на французскую военную базу, при чем сделали это, переодевшись в миротворцев.
"Террористы, одетые в голубые шлемы на двух автомобилях, начиненных взрывчаткой, и с опознавательными знаками армии Мали и ООН, попытались прорваться в эти лагеря", - ссылается Reuters на заявление правительства Мали.
Международная миротворческая операция в Мали является самой кровавой в истории ООН. По состоянию на конец марта в этой стране погибло 162 миротворца, хотя миссия длится 5 лет.
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