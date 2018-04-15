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В Харькове покупатель убил бутылкой 55-летнюю продавщицу

В Основянском районе города Харькова мужчина убил продавщицу продуктового магазина

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

"Полицейские установили, что в магазине произошел конфликт между продавщицей и покупателем. Во время ссоры злоумышленник схватил стеклянную бутылку, которой нанес женщине несколько ударов. Мужчина завладел деньгами из кассы (около 600 гривен), после чего покинул место происшествия. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако из-за значительной кровопотери 55-летняя женщина умерла", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Основянского отдела полиции Игорь Колинко, во время проведения розыскных мероприятий оперативники за считанные часы задержали мужчину, причастного к совершению преступления.

Все это происходило в субботу, 14 апреля 2018 года.

Следователь открыл уголовные производства по п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленник обоснованно подозревается в содеянном.

Следствие продолжается.

  • Напомним, 14 апреля 2018 В Хмельницком патрульные за считанные минуты задержали бандитов, которые с оружием напали на рыбный магазин.
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