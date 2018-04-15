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Сирийская правительственная армия заявила об установлении контроля над Восточной Гутой

Командование сирийской правительственной армии 14 апреля объявило об установлении полного контроля над Восточной Гутой – пригородом Дамаска, которое несколько лет находилось под контролем повстанческих группировок

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Заявление Минобороны Сирии подтвердили и российские военные.

Бойцы вооруженной группировки "Джейш-аль-Ислам" и члены их семей покинули Думу, которая была последним контролируемым повстанцами городом Восточной Гуты, и отправились на север страны.

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