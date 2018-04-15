Сирийская правительственная армия заявила об установлении контроля над Восточной Гутой
15 апреля, 2018, 08:16
Командование сирийской правительственной армии 14 апреля объявило об установлении полного контроля над Восточной Гутой – пригородом Дамаска, которое несколько лет находилось под контролем повстанческих группировок
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.
Заявление Минобороны Сирии подтвердили и российские военные.
Бойцы вооруженной группировки "Джейш-аль-Ислам" и члены их семей покинули Думу, которая была последним контролируемым повстанцами городом Восточной Гуты, и отправились на север страны.
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- Отметим, именно в городе Дума несколько дней назад сирийские войска использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета. По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
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