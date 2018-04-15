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Сутки на фронте: 52 обстрела, трое украинских бойцов ранены

За прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрела украинских опорных пунктов – 3 военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении с запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкино, а из минометов калибра 82 мм - Песков и Шахты Бутовка", - говорится в отчете.

Кроме этого, из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковка и шахты Бутовка, из вооружения БМП - по защитниках Новотроицкого и Водяного.

С зенитной установки - вблизи Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов - по украинским позициям неподалеку Павлополя, Гнутова, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и шахты Бутовка.

Также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковка, Новомихайловка, Каменки и Павлополь, а возле Водяного, Гнутово, шахты Бутовка и Талаковка - велся снайперский огонь.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцевого и Луганского", - отметили в штабе.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - в районе Майорска.

Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.

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