Сутки на фронте: 52 обстрела, трое украинских бойцов ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении с запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии дважды обстреляны защитники Широкино, а из минометов калибра 82 мм - Песков и Шахты Бутовка", - говорится в отчете.
Кроме этого, из гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям сил АТО в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковка и шахты Бутовка, из вооружения БМП - по защитниках Новотроицкого и Водяного.
С зенитной установки - вблизи Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов - по украинским позициям неподалеку Павлополя, Гнутова, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и шахты Бутовка.
Также под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковка, Новомихайловка, Каменки и Павлополь, а возле Водяного, Гнутово, шахты Бутовка и Талаковка - велся снайперский огонь.
"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор обстреливал защитников Зайцевого и Луганского", - отметили в штабе.
Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - в районе Майорска.
Также из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял защитников Троицкого.
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