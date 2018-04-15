США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку Кремлем режима Асада, - СМИ

15 апреля, 2018, 17:02

На днях американский посол Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится о том, что власти США готовят новые санкции в отношении России

На этот раз из-за поддержки сирийского президента Башара Асада, сообщает московский КоммерсантЪ.

В первой части письма, направленного в МИД РФ, по информации издания, речь идет о мотивах силовой операции, проведенной в Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти виновны в применении химического оружия против собственного населения и международное сообщество обязано было принять меры, чтобы остановить Башара Асада.

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Во второй части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции "за поддержку сирийского режима".

Ранее о том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада, в субботу в своем аккаунте в Twitter также сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О`Тул. По его словам, такая формулировка есть в материалах для прессы, подготовленных для брифинге в Белом доме.

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