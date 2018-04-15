США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку Кремлем режима Асада, - СМИ
На этот раз из-за поддержки сирийского президента Башара Асада, сообщает московский КоммерсантЪ.
В первой части письма, направленного в МИД РФ, по информации издания, речь идет о мотивах силовой операции, проведенной в Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти виновны в применении химического оружия против собственного населения и международное сообщество обязано было принять меры, чтобы остановить Башара Асада.
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Во второй части своего послания Джон Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции "за поддержку сирийского режима".
Ранее о том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада, в субботу в своем аккаунте в Twitter также сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О`Тул. По его словам, такая формулировка есть в материалах для прессы, подготовленных для брифинге в Белом доме.
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- Напомним, 6 апреля правительство США ввело очередные санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины. Новые санкции преимущественно ударили по алюминиевому королю Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, который является давним деловым партнером ведущего совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, чей бизнес пока широко представлен в Украине.
- Как следствие, произошел крупнейший обвал рубля после 2014 года, когда война с Украиной только начиналась.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций. В Госдуму РФ уже внесен проект антисанкций против США.
- По мнению профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (рус. МГИМО) Валерия Соловья, уже осенью 2018 года России предстоит нефтегазовое эмбарго, валютные ограничения и отключения от интернета. Также появится дефицит импортных лекарств.
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