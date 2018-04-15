США, Франция и Великобритания в СБ ООН представили проект новой резолюции по Сирии
Об этом сообщает AFP.
По информации агентства, в проекте резолюции Вашингтон, Париж и Лондон призывают к беспрепятственной поставке гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня и требуют, чтобы Сирия "конструктивно" участвовала в мирных переговорах под руководством ООН.
Среди предложений, которые вызывают споры, проведение независимого расследования в связи с заявлениями об атаках с помощью токсичных газов в Сирии.
Предполагается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна будет в течение 30 дней представить доклад о том, раскрыла ли полностью Сирия ее запасы химического оружия.
Гуманитарные требования в проекте резолюции - это разрешение медицинской эвакуации и беспрепятственного проезда гуманитарных конвоев во всех районах.
"Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник. Но дипломаты заявили, что пока не ясно, когда СБ ООН будет голосовать за проект", - пишет агентство.
- Как сообщалось, Совет Безопасности ООН не принял внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.
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