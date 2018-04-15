США, Франция и Великобритания в СБ ООН представили проект новой резолюции по Сирии

15 апреля, 2018, 07:51

США, Франция и Великобритания в Совбезе ООН представили проект новой резолюции по расследованию химатак в Сирии

Об этом сообщает AFP.

По информации агентства, в проекте резолюции Вашингтон, Париж и Лондон призывают к беспрепятственной поставке гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня и требуют, чтобы Сирия "конструктивно" участвовала в мирных переговорах под руководством ООН.

Среди предложений, которые вызывают споры, проведение независимого расследования в связи с заявлениями об атаках с помощью токсичных газов в Сирии.

Предполагается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна будет в течение 30 дней представить доклад о том, раскрыла ли полностью Сирия ее запасы химического оружия.

Гуманитарные требования в проекте резолюции - это разрешение медицинской эвакуации и беспрепятственного проезда гуманитарных конвоев во всех районах.

"Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник. Но дипломаты заявили, что пока не ясно, когда СБ ООН будет голосовать за проект", - пишет агентство.