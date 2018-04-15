Скрипали выжили после отравления благодаря дождю, который частично смыл яд, - The Sun
Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на слова советского ученого Вила Мирзаянова, который рассказал миру о "Новичке" и программе СССР по разработке химического оружия.
"Вещество использовалось, когда было достаточно туманно и сыро – в воздухе находились капли воды. Его можно использовать только в сухую погоду", - отметил Мирзаянов.
Он добавил, что "нужно быть идиотом", который ничего не знает о химическом оружии, чтобы использовать "Новичок" за таких погодных условий.
"Если вы бросите его в воду, то через несколько часов никаких следов вещества не останется. Он растворяется в воде", - сказал Мирзаянов изданию.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте 2018 года. Юлия Скрипаль уже покинула больницу и находится под охраной полиции в секретном месте. Ее отец все еще в госпитале, но его состояние улучшилось.
Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению.
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