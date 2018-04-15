Швейцарская лаборатория ответила Лаврову: не сомневаемся в выводах Портон Дауна

15 апреля, 2018, 10:58

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института ядерной, биологической и химической защиты не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок"

Об этом говорится в Twitter лаборатории в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что лаборатория в Шпице идентифицировала вещество как BZ, которое находилось на вооружении стран НАТО.

"Только ОЗХЗ (Организация по запрещению химического оружия, - ред.) может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил "Новичок". Портон Даун, как и Шпиц, это лаборатория, назначенная ОЗХЗ. Стандарты в проверке настолько жесткие, что можно доверять выводам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.