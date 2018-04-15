Школы Донбасса получили макеты для уроков по минной безопасности

15 апреля, 2018, 18:42

Школы Луганской и Донецкой областей получили 72 учебных макета для уроков по минной безопасности

Это первый проект разработанной противоминной стратегии, говорят в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Вскоре всю новую стратегию опробуют на одной из громад Донбасса. И если она покажет свою эффективность, то ее распространят на другие территории, передает Радио Свобода.

Макеты представляют собой 3 стенда, на которых представлены мины, патроны, гранаты, артиллерийские снаряды и другие взрывоопасные предметы, которые используются в конфликте на востоке Украины, и представляют опасность для гражданских. Благодаря этим стендам школьники должны научиться распознавать такие предметы и правильно действовать при их обнаружении. Изготовлены эти стенды за счет бюджета Швейцарской Конфедерации.

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Планируется, что в первую очередь эти стенды отправят в школы, которые находятся вблизи линии разграничения, поскольку именно эти дети находятся в зоне риска. Позднее стенды будут демонстрировать и в других учебных заведениях региона.

Такое изучение рисков, которые несут мины и другие взрывоопасные остатки войны, является первым направлением общей противоминной стратегии, заявил министр по вопросам временно оккупированных территории Вадим Черныш.

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По его словам, правительством разработана программа противоминной деятельности и готовится профильный закон. Стратегия базируется на мировом опыте и международных стандартах противоминной деятельности. Кроме обучения населения рискам, также в стратегию входит сам процесс разминирования, введение единой системы учета, а также оказание помощи пострадавшим, говорит Черныш.

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По словам министра, скорее всего станет пилотной громада в Луганской области.