Российские банки должны уйти из Украины. Но цивилизованно, - глава НБУ

15 апреля, 2018, 22:10

Позиция Нацбанка заключается в том, что российские банки должны максимально сузить свою деятельность в Украине и выйти с отечественного рынка

Об этом в пятницу, 13 апреля 2018 года, заявил председатель правления Национального банка Яков Смолий во время общения с журналистами после выступления на открытии международной конференции в ЛНУ им. Франко, пишет Zaxid.net.

"Российские банки в Украине сейчас находятся под санкциями СНБО. Они не имеют права отчуждать никаких активов в пользу материнских структур. В таких обстоятельствах российские банки теряют стимул зарабатывать и оставаться на банковском рынке Украины", - подчеркнул он.

Один из таких примеров - львовский "VS Банк", который был продан группе "ТАС" Сергея Тигипко. До этой покупке "VS Банк" принадлежал "Сбербанку России" через посредничество австрийской структуры.

Кроме того, еще один российский банк "БМ Банк" принял решение о самоликвидации.

"ВТБ Банк" свернул свою сеть отделений. "Проминвестбанк" уменьшил баланс в несколько раз, аналогичная ситуация со "Сбербанком".

"Итак, российские банки соглашаются на те шаги, которых мы от них требуем", - отметил Смолий.

С другой стороны, Нацбанк "должен следить", чтобы не создать ситуации, когда придется компенсировать этим банкам средства из Фонда гарантирования вкладов.

"Должны найти цивилизованный выход из ситуации. Лучше всего, если бы эти структуры купил новый инвестор", - добавил руководитель главного финрегулятора страны.