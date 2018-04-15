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Россия готовит масштабную кибератаку на Британию в ответ за удар по Сирии, - СМИ

Британские спецслужбы готовят ответ на возможную атаку со стороны кремлевских хакеров, которые якобы планируют опубликовать компромат на высокопоставленных лиц Великобритании

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в структурах британской безопасности.

Так, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уже сообщили о подготовке со стороны России кибератаки на членов ее кабинета. По информации источников, российские хакеры планируют скомпрометировать высокопоставленных британских чиновников.

"Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи и Министерство обороны находятся в режиме ожидания пропорционального ответа [в отношении России]", - сообщают собеседники издания.

По их словам, Великобритания знает российскую "настольную книгу компроматов" и готова противостоять этому.

Россия готовит компромат на британских политиков как ответ на участие страны в ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля, отмечается в статье.

Отмечается, что британское правительство нацелено на "друзей Путина", у которых предположительно есть нелегальные вклады в Великобритании.

"В ближайшее время вы увидите масштабные экономические санкции против российских олигархов", - отметил собеседник The Sunday Times.

  • Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • В российском МИДЕ пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
  • По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
  • По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
  • Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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