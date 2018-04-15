Россия готовит масштабную кибератаку на Британию в ответ за удар по Сирии, - СМИ
Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в структурах британской безопасности.
Так, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уже сообщили о подготовке со стороны России кибератаки на членов ее кабинета. По информации источников, российские хакеры планируют скомпрометировать высокопоставленных британских чиновников.
"Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи и Министерство обороны находятся в режиме ожидания пропорционального ответа [в отношении России]", - сообщают собеседники издания.
По их словам, Великобритания знает российскую "настольную книгу компроматов" и готова противостоять этому.
Россия готовит компромат на британских политиков как ответ на участие страны в ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля, отмечается в статье.
Отмечается, что британское правительство нацелено на "друзей Путина", у которых предположительно есть нелегальные вклады в Великобритании.
"В ближайшее время вы увидите масштабные экономические санкции против российских олигархов", - отметил собеседник The Sunday Times.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДЕ пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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