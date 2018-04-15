Россия готовит масштабную кибератаку на Британию в ответ за удар по Сирии, - СМИ

15 апреля, 2018, 09:12

Британские спецслужбы готовят ответ на возможную атаку со стороны кремлевских хакеров, которые якобы планируют опубликовать компромат на высокопоставленных лиц Великобритании

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в структурах британской безопасности.

Так, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уже сообщили о подготовке со стороны России кибератаки на членов ее кабинета. По информации источников, российские хакеры планируют скомпрометировать высокопоставленных британских чиновников.

"Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи и Министерство обороны находятся в режиме ожидания пропорционального ответа [в отношении России]", - сообщают собеседники издания.

По их словам, Великобритания знает российскую "настольную книгу компроматов" и готова противостоять этому.

Россия готовит компромат на британских политиков как ответ на участие страны в ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля, отмечается в статье.

Отмечается, что британское правительство нацелено на "друзей Путина", у которых предположительно есть нелегальные вклады в Великобритании.

"В ближайшее время вы увидите масштабные экономические санкции против российских олигархов", - отметил собеседник The Sunday Times.