"Я буду тут вас добивать", - водитель маршрутки Харьковщины сцепился с бойцом АТО
Об этом инциденте сообщила в Facebook харьковская волонтер Ирина Белецкая.
"Единственное, что приятное в этой истории, - так это реакция работодателя. Не успели мы позвонить - данный персонаж был уволен. И огромное спасибо руководителю автостанции за его гражданскую позицию", - написала Белецкая.
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По словам бойца, на которые она ссылается в своей заметке (скрины его жалобы приводятся), водитель по имени Юрий отказывался его бесплатно перевозить и решил спровоцировать конфликт.
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"Сказал, что если вас там недобили, то я буду здесь вас добивать. Возможно, ногами", - отметил военный.
- Как уже сообщалось, в Киеве и Тернополе маршрутки собираются заменить новым общественным транспортом.
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