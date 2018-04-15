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"Я буду тут вас добивать", - водитель маршрутки Харьковщины сцепился с бойцом АТО

Сотрудник одного из автоперевозчиков из города Чугуева Харьковской области ответил матом на отказ бойца 92-й бригады дать ему в руки удостоверение участника боевых действий (УБД)

Об этом инциденте сообщила в Facebook харьковская волонтер Ирина Белецкая.

"Единственное, что приятное в этой истории, - так это реакция работодателя. Не успели мы позвонить - данный персонаж был уволен. И огромное спасибо руководителю автостанции за его гражданскую позицию", - написала Белецкая.

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По словам бойца, на которые она ссылается в своей заметке (скрины его жалобы приводятся), водитель по имени Юрий отказывался его бесплатно перевозить и решил спровоцировать конфликт.

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"Сказал, что если вас там недобили, то я буду здесь вас добивать. Возможно, ногами", - отметил военный.

  • Как уже сообщалось, в Киеве и Тернополе маршрутки собираются заменить новым общественным транспортом.

 

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