 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Детектив получится хороший", - Данилишин собирается издать книгу, которую он писал в эмиграции

Действующий председатель Совета Национального банка, министр экономики в 2007-2010 гг. Богдан Данилишин во время своего заключения в Чехии по сфальсифицированным обвинениям со стороны режима Януковича подготовил рукопись

Он не исключает, что сможет издать эту книгу, заявил экс-министр в программе "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"Детектив получится хороший", - отметил Данилишин.

Он тогда находился в известной пражской тюрьме Панкраце, где в свое время написал свой "Репортаж с петлей на шее" Юлиус Фучик, и где также содержались некоторые известные украинцы.

Данилишин подчеркнул, что пребывание в этом месте помогло ему усвоить определенные уроки.

"Если говорить о тюрьме, это действительно хорошая школа, но желательно пройти ее заочно. Если уж ты попал туда, то надо сделать правильные выводы, осознать свои действия и стараться не повторять своих ошибок. Один мудрец сказал: "Каждый заслуживает того, что он сделал в своей жизни"... Кто-то заслужил 3 месяца тюрьмы, кто-то заслужил больше года. То есть где-то на небесах принимаются правильные решения и выводы, которые связаны с тем или другим лицом", - сказал политик.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

15 апреля, 2018 воскресенье

14 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать