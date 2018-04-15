"Детектив получится хороший", - Данилишин собирается издать книгу, которую он писал в эмиграции
Он не исключает, что сможет издать эту книгу, заявил экс-министр в программе "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.
"Детектив получится хороший", - отметил Данилишин.
Он тогда находился в известной пражской тюрьме Панкраце, где в свое время написал свой "Репортаж с петлей на шее" Юлиус Фучик, и где также содержались некоторые известные украинцы.
Данилишин подчеркнул, что пребывание в этом месте помогло ему усвоить определенные уроки.
"Если говорить о тюрьме, это действительно хорошая школа, но желательно пройти ее заочно. Если уж ты попал туда, то надо сделать правильные выводы, осознать свои действия и стараться не повторять своих ошибок. Один мудрец сказал: "Каждый заслуживает того, что он сделал в своей жизни"... Кто-то заслужил 3 месяца тюрьмы, кто-то заслужил больше года. То есть где-то на небесах принимаются правильные решения и выводы, которые связаны с тем или другим лицом", - сказал политик.
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