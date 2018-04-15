Президент Словении распустил парламент и назначил досрочные выборы

15 апреля, 2018, 12:26

Президент Словении Борут Пахор объявил, что внеочередные выборы в стране пройдут 3 июня

Об этом сообщает словенский портал Delo.

"Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания пройдет толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход, но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это возможно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство", - заявил он. Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантным будет кампания и какие аргументы будут использовать политические партии.

Отмечается, основаниями для досрочных выборов была отставка премьер-министра страны Миро Церара. Причина отставки - постановление верховного суда страны, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, что одобряет строительство железной дороги Копер – Дивача. При этом через два месяца в Словении должны были состояться очередные досрочных выборов.

В такой ситуации партии никак не могли договориться о дате выборов, предлагая проводить выборы в определенное время. Соответствующие консультации завершились только на этой неделе.