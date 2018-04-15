После удара по режиму Асада в Сирии активность российских троллей выросла на 2000%, - Пентагон
15 апреля, 2018, 12:16
Представитель Пентагона Дана Уайт заявила 14 апреля, что за последние 24 часа активность российских троллей выросла на 2000%
Видео соответствующего фрагмента ее заявления канал CNN опубликовал на своей странице в Twitter.
Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m— CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.
Дана Уайт сделала это заявление на пресс-конференции, посвященной развитию событий после авиаударов США, Великобритании и Франции по ряду объектов в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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