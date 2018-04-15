После удара по режиму Асада в Сирии активность российских троллей выросла на 2000%, - Пентагон

15 апреля, 2018, 12:16

Представитель Пентагона Дана Уайт заявила 14 апреля, что за последние 24 часа активность российских троллей выросла на 2000%

Видео соответствующего фрагмента ее заявления канал CNN опубликовал на своей странице в Twitter.

Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6 pic.twitter.com/va1zq5qF3m — CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.

Дана Уайт сделала это заявление на пресс-конференции, посвященной развитию событий после авиаударов США, Великобритании и Франции по ряду объектов в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.