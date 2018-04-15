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Погиб журналист, который первым рассказал о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии

В воскресенье, 15 апреля 2018 года, в России умер известный журналист Максим Бородин, который первым написал о гибели "вагнеровцев"

Мужчина скончался в Екатеринбурге, не приходя в сознание после загадочного падения из окна, передает МБХ Медиа.

13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. Его госпитализировали в городскую больницу.

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Главный редактор уральского РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева пока воздерживается от комментариев о причинах его смерти.

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"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хоть какой-то намек на криминал, мы всех уведомим", - сказала она.

По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких оснований.

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Бородин был среди журналистов, которые рассказали о гибели бойцов "ЧВК Вагнера" из Асбеста в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

  • Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по разным оценкам, от 300 до 500 человек с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Еще 74 боевика бесследно пропали.
  • При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате американского авиаудара в Сирии в ночь на 8 февраля действительно могли погибнуть всего 5 россиян
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