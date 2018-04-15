Пентагон обнародовал видео пуска "Томагавка" по Сирии с атомной подводной лодки USS John Warner
15 апреля, 2018, 13:54
В Сети обнародовали видео пуска крылатой ракеты "Томагавк" с атомной подводной лодки USS John Warner в рамках удар по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии
Ролик был опубликован в Twitter Министерства обороны США.
Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the #MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc— U. S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2018 г.
Всего по объектам, связанным с химоружием, было выпущено более 100 ракет.
По словам генерала США Кеннета Маккензи, все они достигли заданных целей.
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- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДЕ пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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