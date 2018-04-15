На иранской военной базе в Сирии прогремел взрыв, есть погибшие, - СМИ

15 апреля, 2018, 08:55

На иранской военной базе в Джабаль Азане на юг от Алеппо (Сирия) вечером 14 апреля прогремел взрыв

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на сирийские СМИ, база была атакована неизвестными летательными аппаратами, а очевидцы заявляют, что видели взрывы.

Медиаресурсы Хезболлы опровергли эти сообщения и заявили, что взрыв произошел в результате детонации взрывчатых веществ на базе.

Одновременно израильское агентство "Вести" со ссылкой на Sky News Arabia пишет, что взрыв стал результатом атаки боевого истребителя или по базе была выпущена ракета.

По данным агентства, взрыв произошел на большом военном складе, который использовали для своих целей иранские военные. Сообщается, что среди погибших - несколько иранских офицеров.

"Несколько дней назад сообщалось, что сирийские и иранские военные, которые находились на этой базе, были эвакуированы из-за опасения, что США могут нанести удары по этому району", - пишет агентство.

В то же время CNN Turk сообщает, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.

"На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасательные группы. В районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна", - говорится в сообщении.