На иранской военной базе в Сирии прогремел взрыв, есть погибшие, - СМИ
Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на сирийские СМИ, база была атакована неизвестными летательными аппаратами, а очевидцы заявляют, что видели взрывы.
Медиаресурсы Хезболлы опровергли эти сообщения и заявили, что взрыв произошел в результате детонации взрывчатых веществ на базе.
Одновременно израильское агентство "Вести" со ссылкой на Sky News Arabia пишет, что взрыв стал результатом атаки боевого истребителя или по базе была выпущена ракета.
По данным агентства, взрыв произошел на большом военном складе, который использовали для своих целей иранские военные. Сообщается, что среди погибших - несколько иранских офицеров.
"Несколько дней назад сообщалось, что сирийские и иранские военные, которые находились на этой базе, были эвакуированы из-за опасения, что США могут нанести удары по этому району", - пишет агентство.
В то же время CNN Turk сообщает, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек.
"На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасательные группы. В районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
- По словам министра обороны США Джеймса Меттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
- В российском МИДе пригрозили "последствиями" для США, Франции и Британии за действия в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
- По убеждению министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, удары были справедливыми, пропорциональными и прицельными.
- Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада.
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