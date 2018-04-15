На севере Германии столкнулись самолеты, есть погибшие
15 апреля, 2018, 21:51
В результате столкновения двух небольших самолетов в Германии погибли два человека
Об этом сообщает Spiegel.
"На северо-востоке Баден-Вюртемберга столкнулись два малых самолета. При инциденте неподалеку от Швебиш Халль погибли по меньшей мере два человека", - говорится в сообщении со ссылкой на полицию.
Правоохранители уточняют причины происшествия.
Машины столкнулись при посадке в районе 16:00 по местному времени.
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