На севере Германии столкнулись самолеты, есть погибшие

15 апреля, 2018, 21:51

В результате столкновения двух небольших самолетов в Германии погибли два человека

Об этом сообщает Spiegel.

"На северо-востоке Баден-Вюртемберга столкнулись два малых самолета. При инциденте неподалеку от Швебиш Халль погибли по меньшей мере два человека", - говорится в сообщении со ссылкой на полицию.

Правоохранители уточняют причины происшествия.

Машины столкнулись при посадке в районе 16:00 по местному времени.