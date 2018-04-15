На афганско-пакистанской границе вспыхнули бои между военными двух стран
Об этом со ссылкой на местные СМИ передает Интерфакс-Украина.
"Вооруженный конфликт на линии Дюранда на границе Пакистана с Афганистаном вспыхнул в 8 утра в воскресенье после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай Майдан", - рассказал начальник пресс-центра управления афганской полиции в провинции Хост Басир Хана.
При этом отмечается, что вооруженная стычка продолжается.
По имеющимся данным, потери с афганской стороны - один военный пограничной службы и один гражданский.
В то же время с пакистанской стороны погибли трое военных, еще двое попали в плен.
Линия Дюранда - практически нерозмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном, возникшая в результате трех англо-афганских войн.
В то же время власти Афганистана отказываются признавать ее границей.
Ранее сообщалось, что Пакистан начал строительство стены на границе с Афганистаном.
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