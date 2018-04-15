Клых заявил российским СМИ, что в Орле он был не диверсантом, а "секс-туристом"
Об этом он сообщил в письме в редакцию московского либерального издания "Новая газета".
"Меня, в отличие от Карпюка, не выманивали на переговоры с администрацией РФ, границу я проехал без происшествий и был арестован на следующий день в г. Орел, куда был приглашен Симоновой-Скобелевой Викторией Геннадиевной, с которой я раньше, еще до событий на Майдане, познакомился в Крыму.
Поэтому в связи с этим прошу Вас писать обо мне в дальнейшем: "Станислав Клых, секс-турист из Киева". Общеизвестный факт из крымской жизни - русские женщины являются более доступными, чем украинские", - рассказал Клых.
Кроме того, он отрицал, что был украинским националистом и входил в состав "Правого сектора".
"...Я не был и не есть активистом "Правого сектора". В 2004-2014 гг., то есть до ареста в г. Орел, я был членом Партии регионов, о чем свидетельствует, надеюсь уцелевший партийный билет в г.Киеве, и развивал структуры ПР в Киеве, в частности, в Днепровском и Оболонском районах, занимался организацией работы партийных штабов и избирательных комиссий", - отметил украинец.
В связи с этим он просит не считать его политзаключенным.
"...В момент въезда в РФ я достаточно лояльно (аполитично) относился к руководству Российской Федерации и российской политической системе, чего не скажешь про мои нынешние представления", - подчеркнул он.
При этом сообщил об ухудшении собственного здоровья, в частности, о боли в глазах:
"Сложнее всего преодолеть боль в глазах - это от замкнутого пространства, нехватки кислорода, нервного перенапряжения, в таких условиях некоторые заключенные лишаются зрения".
- В конце августа прошлого года в родных Станислава оборвалась связь с ним, после чего появилась информация о том, что Клыха якобы удерживают в психбольнице.
- 8 сентября 2017-го правозащитник, представитель Медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что Клыха вернули из психиатрической больницы обратно в колонию в городе Верхнеуральске.
- 17 октября мать украинского политзаключенного Станислава Клыха сказала, что ее сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически.
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