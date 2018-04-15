Кабмин начал реформу профтехобразования
Об этом в Facebook в воскресенье, 15 апреля 2018 года, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Что необходимо для того, чтобы украинцы не ездили по миру на заработки. С одной стороны, создавать рабочие места за счет инвестиций и нормальные условия жизни в Украине. С другой, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров, чтобы люди могли найти себе хорошую работу. Предприятиям нужны профессиональные работники, и они готовы платить им достойную зарплату", - отметил он.
Поэтому, по словам Гройсмана, Кабмин начал реформу профессионально-технического образования, которая, в частности, предусматривает:
- введение регионального заказа кадров;
- переориентацию образования на те профессии, которые реально востребованы;
- изменение материальной и методической баз, чтобы по этим профессиям ученики получали качественное образование.
Он отметил, что в 2016-2017 годах было создано 50 современных учебно-практических центров. На 2018 год запланировано еще 50.
"Для создания таких центров мы выделяли ранее ежегодно 50 млн грн, в этом году - 100 млн грн", - добавил премьер.
- Как уже сообщалось, перед этим Министерство образования представило новый проект обустройства образовательного пространства в украинских школах.
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