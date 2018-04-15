До 100 тысяч человек протестовали в Будапеште против победы Орбана
Об этом сообщают венгерские СМИ, приводя иллюстрации, подтверждающие массовость протестов.
Независимое, но критичное к власти издание 444.hu пишет про "десятки тысяч демонстрантов", такую же формулировку используют немало других венгерских интернет-изданий. Международные СМИ дают еще более высокие оценки – по подсчетам AFP, в протестах приняли участие "около 100 тысяч человек".
Проправительственная Hirado признает факт массовой демонстрации, но не дает оценок по поводу количества людей.
Index.hu отмечает, что подавляющее большинство демонстрантов составляют сторонники левых и либеральных партий. Вместе с тем, в толпе есть также сторонники праворадикальной партии "Йоббик". Несмотря на идеологическое отличие участников, митинг прошел мирно.
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Демонстранты скандировали "нас большинство" и требовали пересчета голосов или новых выборов.
Как известно, по итогам выборов 8 апреля партия "Фидес" под руководством Виктора Орбана выиграла более 2/3 голосов в парламенте. Больше всего голосов "Фидес" получил на мажоритарных округах, по партийным спискам партия получила чуть меньше 50% голосов.
- 8 апреля в Венгрии прошли всеобщие выборы, дату которых в январе 2018 года определил президент страны Янош Адер.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" одержали победу во время всеобщих выборов 8 апреля.
- В Европейском парламенте представили проект постановления о санкциях против Венгрии за нарушение этой страной основных ценностей Евросоюза.
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