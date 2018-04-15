До 100 тысяч человек протестовали в Будапеште против победы Орбана

15 апреля, 2018, 10:33

В столице Венгрии прошла масштабная демонстрация оппонентов действующей власти с требованием о пересчете голосов на парламентских выборах

Об этом сообщают венгерские СМИ, приводя иллюстрации, подтверждающие массовость протестов.

Независимое, но критичное к власти издание 444.hu пишет про "десятки тысяч демонстрантов", такую же формулировку используют немало других венгерских интернет-изданий. Международные СМИ дают еще более высокие оценки – по подсчетам AFP, в протестах приняли участие "около 100 тысяч человек".

Проправительственная Hirado признает факт массовой демонстрации, но не дает оценок по поводу количества людей.

Index.hu отмечает, что подавляющее большинство демонстрантов составляют сторонники левых и либеральных партий. Вместе с тем, в толпе есть также сторонники праворадикальной партии "Йоббик". Несмотря на идеологическое отличие участников, митинг прошел мирно.

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Демонстранты скандировали "нас большинство" и требовали пересчета голосов или новых выборов.

Как известно, по итогам выборов 8 апреля партия "Фидес" под руководством Виктора Орбана выиграла более 2/3 голосов в парламенте. Больше всего голосов "Фидес" получил на мажоритарных округах, по партийным спискам партия получила чуть меньше 50% голосов.