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День в АТО: 24 вражеских обстрела, потерь нет

От начала суток российско-оккупационные войска провели 24 обстрела украинских опорных пунктов

Российский агрессор продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение, говорится в пресс-центре штаба АТО состоянию на 18.00 воскресенья, 15 апреля 2018 года.

В частности, на Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя.

Кроме этого, из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Песков, а из гранатометов и стрелкового оружия - наши укрепления под Водяным, Павлополем и Авдеевкой. Также под гранатометний огонь попали защитники Шахты Бутовка, а вблизи Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120- и 82-мм минометы по защитникам Луганского и Светлодарска. Также огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим позициям вблизи Новолуганского, а также из вооружения БМП - под Луганским и Троицким.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал", - отметили в штабе.

 

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