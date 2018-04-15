Данилишин рассказал, на каких условиях смог бы возглавить правительство

15 апреля, 2018, 20:04

Действующий председатель Совета Национального банка, министр экономики в 2007-2010 гг. Богдан Данилишин заявляет, что не имеет президентских амбиций, однако согласился бы стать во главе Кабинета министров

Об этом он сказал в программе "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

"Если мне дадут возможность сформировать правительство прагматиков без всякого политического вмешательства. Тогда можно думать о перспективах", - отметил Данилишин.

При этом, добавил он, у него есть соответствующая программа, знания и команда единомышленников.

Что же касается собственных президентских амбиций, то на этот вопрос он ответил так:

"Мечтаю ли я о должности президента? Скажу откровенно: я мечтаю о должности президента, но о должности президента Национальной академии наук Украины. Я вырос в академии, я посвятил академии много лет, и мне очень больно смотреть на то, в каком состоянии сейчас находится НАНУ, где средний возраст академиков превышает 76 лет... Наукой руководят престарелые элементы, прости меня, Боже, за такое словоупотребление".