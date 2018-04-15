Часть прифронтовой Красногоровки оказалась без водоснабжения

15 апреля, 2018, 17:54

В городе Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате поджога плавней вблизи Донецкого сельскохозяйственного техникума (ДСХТ) сгорел водопровод - часть жителей поселка осталась без водоснабжения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов.

Читайте также: Агрессия России против Украины: объемы потерь и возможности репараций

По его словам, поскольку поврежденный водопровод имеет большой диаметр, а злоумышленники повредили довольно большой участок, "водоснабжение будет восстановлено в течение недели".