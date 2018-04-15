Часть прифронтовой Красногоровки оказалась без водоснабжения
15 апреля, 2018, 17:54
В городе Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате поджога плавней вблизи Донецкого сельскохозяйственного техникума (ДСХТ) сгорел водопровод - часть жителей поселка осталась без водоснабжения
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Красногоровской военно-гражданской администрации Роман Коржов.
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По его словам, поскольку поврежденный водопровод имеет большой диаметр, а злоумышленники повредили довольно большой участок, "водоснабжение будет восстановлено в течение недели".
- Напомним, 14 апреля 2018 года, и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции (АТО) против российской армии и наемников на востоке Украины.
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