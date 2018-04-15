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Боевики отдали тело военного ВСУ, который пропал без вести

Боевики передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, который пропал без вести 8 апреля

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 15 апреля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Силами поисковой группы "Эвакуация-200" тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.

В штабе добавили, что после проведения этих мероприятий, а также оформления соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения.

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