Аваков прибыл в Вашингтон на переговоры с Госдепом и ФБР
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Наш визит будет включать, безусловно, как политические вопросы, так и те, что касаются деятельности МВД. Ключевое - противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас. Во-вторых, укрепление сотрудничества с Федеральным бюро расследований в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире. Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", - отметил министр.
Кроме того, по его словам, запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.
15 апреля министр внутренних дел Украины возложил цветы к Мемориалу жертвам Голодомора - Геноцида 1932–1933 годов в Вашингтоне.
Читайте также
-
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-
-
Читайте также
-
-
2 апреля, 2018 Оксана Забужко: забудьте слово "лидеры"
-