Аваков прибыл в Вашингтон на переговоры с Госдепом и ФБР

15 апреля, 2018, 23:05

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков осуществляет рабочий визит в США, во время которого запланированы встречи с представителями Госдепартамента и Федерального бюро расследований

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Наш визит будет включать, безусловно, как политические вопросы, так и те, что касаются деятельности МВД. Ключевое - противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас. Во-вторых, укрепление сотрудничества с Федеральным бюро расследований в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влияние на процессы в мире. Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной полицией Украины и Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

15 апреля министр внутренних дел Украины возложил цветы к Мемориалу жертвам Голодомора - Геноцида 1932–1933 годов в Вашингтоне.