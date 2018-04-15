100 лет назад войска УНР освободили Белгород. Тогда это была официальная территория Украины
Об этом в своем блоге сообщает историк Максим Мирошниченко.
В частности, им приведены сканированную копию упомянутого издания с последующей заметке:
"Официальное сообщение Генерального Штаба Украинской Народной Республики. 11 апреля (1918 года, - ред.).
Белгород взят.
По только что, по полученным официальным сведениям, Белгород взят".
Как отмечает Мирошниченко, до второй украинско-большевистской войны он будет составной частью Харьковской губернии Украинского государства.
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"Украинский Белгород и российский Курск будет разграничивать 20-километровая нейтральная полоса. Там большевики будут тренировать две дивизии, набранные из украинцев. Летом они будут вести бои в районе украинского Славянска для того, чтобы инспирировать восстания в Украине", - добавляет он.
По словам исследователя Геннадия Ефименко, в принятом 6 марта 1918 года законе о новом административно-территориальном делении Украины Белгородщина отмечена как территория УНР.
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Кроме того, большевики сначала тоже сочтут Белгород чисто украинской территорией и некоторое время даже будут размещать там фейковое советское "правительство" Украины.
Пребывание украинского Белгорода и его окрестностей (см. карту вверху) в составе УНР, а затем его включение в границы Российской Федерации было предметом длительного обсуждения между Кремлем и представителями оккупационной администрации в Харькове, где тогда находилась верхушка украинских коммунистов. Украинская ССР около 10 лет настаивала на возвращении этих территорий. Окончательный отказ по этому поводу было получено делегацией коллаборантов лично от Иосифа Сталина аж в 1929 году.
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