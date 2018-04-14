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Из Украины выдворили "вора в законе" из Сухуми. Его паспорт аннулирован

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе влиятельного грузинского "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который нелегально въехал в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.

"Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. Один из лидеров сухумского клана "Ираклий Хуту" входит в число сорока самых влиятельных воров в законе, действующихе на территории постсоветского пространства", - отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, "вор в законе" прибыл в Украину для контроля над  деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и угона элитных автомобилей.

Правоохранители задержали "Ираклия Хуту" с украинскими документами на имя другого лица, которые он использовал для посещения Украины.

По информации СБУ злоумышленник принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда.

Изъятый паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован.

  • Напомним, в феврале 2018 года в киевском пригороде Вышгород задержали российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по кличке "Хасан".
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