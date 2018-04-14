Из Украины выдворили "вора в законе" из Сухуми. Его паспорт аннулирован
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.
"Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. Один из лидеров сухумского клана "Ираклий Хуту" входит в число сорока самых влиятельных воров в законе, действующихе на территории постсоветского пространства", - отмечается в сообщении.
По информации спецслужбы, "вор в законе" прибыл в Украину для контроля над деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и угона элитных автомобилей.
Правоохранители задержали "Ираклия Хуту" с украинскими документами на имя другого лица, которые он использовал для посещения Украины.
По информации СБУ злоумышленник принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда.
Изъятый паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован.
- Напомним, в феврале 2018 года в киевском пригороде Вышгород задержали российского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по кличке "Хасан".
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-