Из Украины выдворили "вора в законе" из Сухуми. Его паспорт аннулирован

14 апреля, 2018, 18:30

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе влиятельного грузинского "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который нелегально въехал в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.

"Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. Один из лидеров сухумского клана "Ираклий Хуту" входит в число сорока самых влиятельных воров в законе, действующихе на территории постсоветского пространства", - отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, "вор в законе" прибыл в Украину для контроля над деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и угона элитных автомобилей.

Правоохранители задержали "Ираклия Хуту" с украинскими документами на имя другого лица, которые он использовал для посещения Украины.

По информации СБУ злоумышленник принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда.

Изъятый паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован.