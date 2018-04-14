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Из Украины выдворили 40 тысяч иностранцев-правонарушителей, - пограничники

С 1991 года из Украины было выдворено более 40 тысяч иностранцев-правонарушителей, задержано около 150 тыс. нелегальных мигрантов и отказано в пропуске почти 180 тыс. потенциальным незаконным мигрантам

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, попытки мигрантов незаконно пересечь границу уменьшились за 2015-2017 гг.: в 2015 году зафиксировано 1807 таких лиц, в 2016 – 1040 человек, в 2017 – 886 человек.

"С 2008 г. на границах со странами ЕС удалось уменьшить количество попыток нарушения границы незаконными мигрантами на 10% и в последующие годы фиксируется постоянный спад незаконной миграции. Например, в 2008 году за незаконное пересечение границы задержано 3,4 тысячи мигрантов, а уже в 2016 – 1,04 тысячи", - отметили пограничники.

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