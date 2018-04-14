Янукович не имел права подписывать "Харьковские договоренности" с Россией, - Тарасюк

14 апреля, 2018, 19:35

Виктор Янукович, во время пребывания на посту президента, не имел права продлевать срок пребывания российского Черноморского флота на территории Украины

Об этом заявил народный депутат, бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк в эфире программы "Субботнее интервью" с Виталием Портниковым на Радио Свобода.

"Он не имел права этого делать. Он продлил на 25 лет действие соглашения по Черноморскому флоту, а это парламент только может делать", - подчеркнул политик.

Сейчас, добавил Тарасюк, Украина должна выйти из этих договоренностей, поскольку Россия уже неоднократно их нарушила.

Программа транслировалась Еспресо.TV.