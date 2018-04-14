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Яценюк: Авиаудары по Сирии - правильный ответ на преступления против невинных людей

По словам бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии является правильным ответом на преступления против невинных людей

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - добавил Яценюк.

  • Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
  • По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Великобритании из-за действий в Сирии.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
  • По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
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