Яценюк: Авиаудары по Сирии - правильный ответ на преступления против невинных людей
14 апреля, 2018, 10:58
По словам бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии является правильным ответом на преступления против невинных людей
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - добавил Яценюк.
- Как сообщалось, в ночь на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанных с производством химического оружия объектах.
- По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
- В российском МИД пригрозили "последствиями" для США, Франции и Великобритании из-за действий в Сирии.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары по химическим объектам в Сирии.
- По словам главы британского правительства Терезы Мэй, действия россиян не оставили альтернатив авиаудару по Сирии.
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