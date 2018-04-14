Яценюк: Авиаудары по Сирии - правильный ответ на преступления против невинных людей

14 апреля, 2018, 10:58

По словам бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии является правильным ответом на преступления против невинных людей

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это - также четкий сигнал президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - добавил Яценюк.