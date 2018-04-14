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Выиграли все, а проиграл сирийский народ, - Яременко о ракетных ударах по Сирии

Устроенный западными союзниками совместный ракетный обстрел позиций войск Башара Асада в Сирии имеет только PR-эффект, который каждая из сторон будет подавать в свою пользу

Об этом заявил дипломат и политик Богдан Яременко в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Проиграли сирийцы, которые снова будут гибнуть, снова будет продолжаться война, которая идет с 2012 года. Все остальные выиграли и остались при своих интересах по меньшей мере, продемонстрировали силу, уверенность и решимость по выполнению своих угроз. Причем, это совершенно одинаково касается как России, так и Соединенных Штатов Америки и Великобритании ", - отметил он.

Между тем, добавил Яременко, Сирия продолжает оставаться в состоянии войны.

"Народ и дальше будет страдать, в то время, как Путин "отбил атаку". "Ни один русский не пострадал", - скажет их пропаганда и уже говорит. Ракеты почти все "сбили". Практически полная победа ... А Трамп говорит, что все ракеты долетели до цели, все задачи выполнены. И это не было против России ", - добавил политик.

Причем то обстоятельство, что удары по российским военным объектам во время этой атаки не наносились, русская госпропаганда тоже попытается использовать в свою пользу: "Видите, они по нам не стреляли".

"К сожалению, это очень трагикомическая ситуация", - подытожил он.

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