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Возле детской больницы "Охматдет" в Киеве обезврежено самодельное взрывное устройство, - СМИ

Самодельное взрывное устройство обнаружено в Киеве на улице Чорновола, напротив больницы "Охматдет"

Подозрительный пакет с проводами увидел прохожий и вызвал полицию, после чего около 18 часов на место прибыла пиротехническая служба, сообщает ЦензорНЕТ.

По информации источника издания в правоохранительных органах, часовой механизм был подключен к петарде, которая должна была задействовать зажигательное вещество.

Сейчас устройство обезврежено. По предварительной информации, механизм сработал, но смесь не взорвалась.

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