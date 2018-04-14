Возле детской больницы "Охматдет" в Киеве обезврежено самодельное взрывное устройство, - СМИ
14 апреля, 2018, 21:51
Самодельное взрывное устройство обнаружено в Киеве на улице Чорновола, напротив больницы "Охматдет"
Подозрительный пакет с проводами увидел прохожий и вызвал полицию, после чего около 18 часов на место прибыла пиротехническая служба, сообщает ЦензорНЕТ.
По информации источника издания в правоохранительных органах, часовой механизм был подключен к петарде, которая должна была задействовать зажигательное вещество.
Сейчас устройство обезврежено. По предварительной информации, механизм сработал, но смесь не взорвалась.
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