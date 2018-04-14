Возле детской больницы "Охматдет" в Киеве обезврежено самодельное взрывное устройство, - СМИ

14 апреля, 2018, 21:51

Самодельное взрывное устройство обнаружено в Киеве на улице Чорновола, напротив больницы "Охматдет"

Подозрительный пакет с проводами увидел прохожий и вызвал полицию, после чего около 18 часов на место прибыла пиротехническая служба, сообщает ЦензорНЕТ.

По информации источника издания в правоохранительных органах, часовой механизм был подключен к петарде, которая должна была задействовать зажигательное вещество.

Сейчас устройство обезврежено. По предварительной информации, механизм сработал, но смесь не взорвалась.