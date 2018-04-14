В Славянск прилетели лебеди-шипуны

14 апреля, 2018, 20:50

Редкие птицы ежегодно появляются на Донетчине весной, садятся на озерах, чтобы отдохнуть перед долгим перелетом в Сибирь

Для местных жителей появление лебедей символизирует настоящее начало весны, передает Еспресо.TV.

"Но кроме перелетных шипунов, живут в Славянске и собственные", - говорится в сообщении.

Семья пернатых живет на местном озере и каждый год выводит по 6-7 маленьких лебедят.

"Лебедь-шипун - это одна из птиц в мире, которая не боится человека. Считайте, что это ручные птицы дикой природы", - пояснил заместитель директора ландшафтного парка "Славянский курорт" Николай Тимошенко.