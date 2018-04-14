В результате авиаударов в Сирии ранения получили трое гражданских, - СМИ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
"Несколько ракет были перехвачены, они отклонились от курса, поэтому нанесли ранения гражданским лицам", - говорится в сообщении местных СМИ.
Также CNN со ссылкой на два официальных источника в Пентагоне сообщает, что среди боеприпасов, которые были использованы при ударе, были крылатые ракеты с воздушным запуском. Выстрелы такими ракетами могут осуществляться с самолетов во время полета за пределами сирийского воздушного пространства.
Сообщается, что для ударов были применены также бомбардировщики США B-1 и один военный корабль ВМС США, который дислоцируется в Красном море.
По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado.
Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары в Хомсе в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
Аагентство Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщало, что крылатые ракеты были применены против военного объекта в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.
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