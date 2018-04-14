В небе над Донецком и Горловкой появился флаг Украины

14 апреля, 2018, 17:10

В честь четвертой годовщины начала АТО сегодня, 14 апреля 2018 года, в прифронтовом городе Светлодарск Донецкой области общественные активисты, волонтеры и военные запустили в сторону оккупированных Донецка и Горловки огромные украинские флаги - государственный сине-желтый и ОУНовский красно-черный