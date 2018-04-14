В небе над Донецком и Горловкой появился флаг Украины
14 апреля, 2018, 17:10
В честь четвертой годовщины начала АТО сегодня, 14 апреля 2018 года, в прифронтовом городе Светлодарск Донецкой области общественные активисты, волонтеры и военные запустили в сторону оккупированных Донецка и Горловки огромные украинские флаги - государственный сине-желтый и ОУНовский красно-черный
Флаги были закреплены на желтых и голубых воздушных шарах, пишет Вчасно.
Также активисты отправили в направлении оккупированных территорий наборы патриотических листовок, в которых высмеиваются главари боевиков.
Пользователи в социальных сетях сообщают, что флаг уже пролетел Киевским районом оккупированного Донецка и добрался до пригорода областного центра, после чего боевики открыли по нему огонь.
- Ранее подобные акции дважды проводили патриоты в Авдеевке. Запущенные ими украинские флаги пролетали над оккупированным Донецком и Красногвардейским районом Макеевки.
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