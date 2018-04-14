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В Минобороны РФ рассказали, почему их зенитные комплексы не сбила ни одной ракеты в Сирии

Ни одна из крылатых ракет, которые запустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны группировки РФ в Сирии

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, передает Интерфакс.

"Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающие объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", - сказано в сообщении.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты базируются на аэродроме Хмеймим. В России также есть военно-морская база в Тартусе.

Официально сообщалось, что два дивизиона системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф" прикрывают российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Также сообщалось, что российские объекты в Сирии прикрыты зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1".

На постоянной основе в Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

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