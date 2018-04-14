В Киеве взяли под стражу 12 грабителей: нападали на лотереи
Об этом 14 апреля сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Всем задержанным было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины - "Разбой".
"В ночь на 12 апреля упомянутые лица ворвались в пункт мгновенных лотерей на ул.Привокзальной, разбили там мебель и оборудование и угрожая кассирам оружием, похитили из кассы 4 тыс. грн. Менее чем за час эти же лица при аналогичных обстоятельствах совершили нападение на еще одну лотерею на ул.Малышко - сокрушив в помещении мебель и оборудование, они завладели деньгами в сумме более 10 тыс. грн", - сообщили в прокуратуре.
Подозреваемых задержали, вещественные доказательства - оружие, амуницию и деньги - изъяли.
Сейчас проводится проверка причастности злоумышленников к совершению еще 4 аналогичных преступлений.
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