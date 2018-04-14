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В Хмельницком патрульные в считанные минуты задержали бандитов, которые с оружием напали на рыбный магазин

Оперативно задержать дуэт уголовников удалось благодаря двум случайным прохожим, Василию и Дмитрию

Ребята сначала самостоятельно пытались задержать разбойников, а когда им это не удалось - вызвали полицию и указали правоохранителям направление, в котором скрылись злоумышленники, информирует сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел в субботу, 14 апреля 2018 года, в Хмельницком по улице Тернопольской. В рыбный магазин под видом покупателей зашли двое парней, которые начали требовать выдать им дневную выручку. Когда 49-летняя продавщица отказала, они начали угрожать ей пистолетом и сами забрали все деньги из кассы.

В это время двое случайных прохожих, Василий и Дмитрий, увидели, что молодчики напали на продавщицу. Ребята заблокировали входную дверь и вызвали полицию. Поняв, что оказались в ловушке, воры разбили окно и выскочили на улицу, пытаясь "затеряться" в близлежащих дворах.

Ребята указали патрульным направление, куда побежали бандиты, и благодаря этому задержать их удалось за считанные минуты.

Как рассказывает инспектор патрульной полиции Виталий Шевчук, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. От стекла имели порезы на руках, но уверяли, что травмы получили во время драки между собой.

Злоумышленников доставили в Юго-Западное отделение полиции. Там выяснилось, что оба задержанных - 31 и 33 лет - местные жители, ранее уже неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбои. У них изъяли пневматический пистолет и около 9 тысяч гривен, которые нападавшие похитили из магазина.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Согласно ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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