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В Харькове потушили полкилометра сухой травы возле аэропорта

Дым от пожара был виден с разных концов города, горела сухая трава

Площадь пожара составляла до 400 кв.м., сообщает Объектив со ссылкой на помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина.

Пострадавших не было. Спасатели полностью потушили пожар в 15:38.

"Аэропорту ничего не угрожало, поскольку пожар, хотя дым от него и наблюдался гражданами в районе его размещения, случился в значительном отдалении от аэропорта", - отмечается в сообщении.

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