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Умер режиссер Милош Форман

В США умер известный режиссер, двукратный обладатель премии Оскар Милош Форман

По словам жены Формана, 86-летний режиссер умер после непродолжительной болезни, сообщает чешское информационное агентство CTK.

"Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья", - сказала жена режиссера.

Форман проживал в Соединенных Штатах, куда легально мигрировал из Чехословакии после событий 1968 года.

Его самый известный фильм Пролетая над гнездом кукушки, снятый по одноименному роману Кена Кизи, получил все пять главных наград Американской киноакадемии - за лучшую картину, сценарий, режиссуру и игру двух актеров.

Среди других известных работ Формана - Амадей, Народ против Ларри Флинта и Вальмон.

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