Украина выразила солидарность с США, Францией и Великобританией по Сирии

14 апреля, 2018, 13:27

Применение химического оружия кем угодно, где угодно и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое обнародовано 14 апреля.

"Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в г.Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения", - отметили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что внимание на себя обращает "целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в СБ ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН".